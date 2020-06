Detingut un jove ocupa de Llançà per resistència a l'autoritat

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al migdia un jove de 19 anys de nacionalitat marroquina que resideix en un pis ocupat a Llançà (Alt Empordà) per resistència a l'autoritat. Segons ha explicat la policia, cap a dos quarts de dues el jove ha anat a un altre dels pisos ocupats que hi ha entre els carrers Reina Fabiola i Fluvià, i allà s'ha barallat amb un dels ocupants. Arran dels fets d'aquest dilluns al municipi hi havia una patrulla dels Mossos que feia vigilància permanent a l'indret. Els agents han sentit la baralla i han pujat al pis per separar els implicats. Ha estat en aquest moment quan, segons la policia, el jove els ha agredit, per la qual cosa se l'ha detingut.

Cal recordar que aquest dilluns uns 150 veïns es van manifestar davant l'Ajuntament i davant d'aquests pisos ocupats per denunciar l'augment d'inseguretat i de fets delictius, que atribueixen als ocupants d'aquests pisos. Els Mossos d'Esquadra es van haver d'endur escortats alguns dels ocupants per evitar els enfrontaments amb els veïns.

L'alcalde de Llançà ha vinculat aquest dimarts part de la delinqüència amb els ocupes i ha reclamat més pressió policial per evitar que "el magma d'inseguretat" degeneri en "violència". Francesc Guisset ha dit que "l'escalada d'inseguretat" ha donat lloc a una "tempesta perfecta" i ha assegurat que comparteix "la sensació" que ahir va dur els veïns a concentrar-se.

Guisset explica que, a més d'aquests "joves que podrien ser exmenas i segueixen en tendència delictiva", també hi ha lladres experimentats que s'aprofiten de la situació per cometre robatoris, i que solen arribar en tren al poble. D'altra banda, arran de la protesta a Llançà, entitats i associacions com l'Espai Antiracista han fet una crida a xarxes socials per "combatre els discursos populistes xenòfobs".