L'alcalde de Llançà vincula part de la delinqüència amb els ocupes i reclama més pressió policial per evitar que "el magma d'inseguretat" degeneri en "violència". Francesc Guisset diu que "l'escalada d'inseguretat" ha donat lloc a una "tempesta perfecta" i que comparteix "la sensació" que ahir va dur uns 150 veïns a concentrar-se. Guisset explica que, a més d'aquests "joves que podrien ser exmenas i segueixen en tendència delictiva", també hi ha lladres experimentats que s'aprofiten de la situació per cometre robatoris, i que solen arribar en tren al poble.

D'altra banda, arran de la protesta a Llançà, entitats i associacions com l'Espai Antiracista han fet una crida a xarxes socials per "combatre els discursos populistes xenòfobs".