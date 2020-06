Els Mossos han d'escortar a Llançà uns joves ocupes increpats pels veïns

Els Mossos s'han hagut d'endur escortats aquest dilluns al vespre uns joves d'un pis ocupat de Llançà (Alt Empordà) que eren increpats i acusats de delinqüents per un centenar de veïns. Tot plegat després que unes 150 persones s'hagin concentrat davant l'Ajuntament per denunciar la inseguretat al poble, que des de fa dues setmanes consideren que ha augmentat per diferents robatoris nocturns a interiors d'habitatge mentre els residents hi dormien.

Entre els veïns s'atribueixen els delictes als joves i avui, després de demanar explicacions a l'alcalde, un grup de persones ha anat fins al pis en un episodi similar al de dies enrere a Premià de Mar i a Mataró quan autoanomenades patrulles ciutadanes plantaven cara a suposats delinqüents.

L'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, ha explicat a l'ACN que l'Ajuntament ja advertia des de feies uns dies a les autoritats que es podia arribar a aquesta situació, perquè notava la crispació creixent entre el veïnat davant la presència dels joves ocupes. De fet, ha explicat que els cossos policials estan treballant en el tema "de valent", i explica que si es tenen en compte les estadístiques, no hi ha un augment exponencial de fets delictius.

Sí passa, però, que en les dues darreres setmanes hi ha hagut alguns robatoris a interior de domicili mentre els residents hi dormien, i això és un dels detonants de la situació, segons reflexiona Guisset. A parer de l'alcalde, el col·lectiu de joves que el veïnat assenyala és responsable almenys d'una part dels delictes, i és també responsable de "l'efecte crida" pel qual altres persones amb intenció de delinquir arriben al poble a bord del tren, aprofitant la facilitat de comunicació amb aquest mitjà de transport.

Tot plegat ha culminat en el còctel d'indignació que avui s'ha expressat davant l'Ajuntament, amb un grup de veïns reclamant solucions a l'alcalde i increpant-lo a ell i a la resta de forces institucionals pel que consideren inacció.

Guisset, en canvi, ha intentat explicar als veïns que els cossos policials estan investigant el cas, però els ha recordat que el marc normatiu és el que determina què es pot fer i què no. En tot cas, l'alcalde confia que la pressió policial pugui "canviar la situació" i, de fet, explica que part dels joves ocupes del pis on hi ha hagut l'escarni ja han marxat.

Finalment, l'alcalde ha volgut subratllar que Llançà és un poble "d'ordre i tranquil·litat" i ha advertit que situacions com aquesta són contraproduents per reprendre l'activitat turística després de la pandèmia del coronavirus.