Clam veïnal a Llançà contra els robatoris i les ocupacions

A dalt, una de les concentracions de veïns per protestar contra els robatoris i les ocupacions. A baix, les cases ocupades custodiades pels Mossos i el centre del municipi, ahir a la tarda, vigilat per la policia. acn/cedida per diego sánchez jaume purcalles

Robatoris de dia i de nit en cases particulars. I en comerços. I en vehicles estacionats. Aquesta és la situació que denuncien que pateixen, des de fa uns 15 dies, diversos veïns i veïnes de Llançà i que dilluns va desembocar en una protesta massiva davant els pisos ocupats per joves als quals acusen dels robatoris i que va requerir la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Una crispació que ahir va anar a més i va provocar una nova concentració veïnal, convocada a través de les xarxes socials, per protestar contra la inseguretat que «està vivint el poble» de Llançà.

Diari de Girona, la sensació «d'inseguretat, angoixa i ràbia» entre els veïns d'aquest poble de menys de 5.000 habitants és generalitzada. En el seu cas, un lladre va entrar la matinada de diumenge a casa seva mentre ell i la seva família -entre els quals dos menors d'edat- dormien. «Cap a tres quarts de sis de la matinada vaig sentir un soroll d'una porta que s'obria, així que em vaig aixecar per veure què passava», explica aquest veí, que prefereix mantenir l'anonimat. Segons va relatar, de seguida va saber que alguna cosa no anava bé quan va veure la porta principal oberta. Per això, va decidir sortir al carrer i allà va veure com un home estava carregant objectes de casa seva dins d'un cotxe. «M'hi vaig acostar i el vaig agafar per la samarreta, però es va deixar anar i va marxar corrents», va explicar l'afectat, que va precisar que el lladre feia 1,60 metres d'altura aproximadament i que anava tapat amb una gorra i una màscara.

Estranyat que l'home hagués marxat abandonant el cotxe, va decidir comprovar la documentació que hi havia a la guantera i va descobrir que era el turisme de la seva veïna i que el mateix delinqüent l'acabava de robar. «A més, quan estava prestant declaració, van avisar que estaven robant en una altra casa», va indicar l'home. Va resultar ser la del seu veí del davant, que va trobar el lladre dins la cuina. De nou, es va escapar. I tot plegat, en una sola nit. «Sabem d'altres veïns del poble que han patit robatoris a casa de dia», assegura. «Ara em sento insegur dins de casa i a la nit em desperto constantment per comprovar que tot vagi bé», afegeix. Uns dies abans, també van robar objectes i diners de l'interior de dos vehicles d'una empresa del mateix carrer.

De fet, la matinada d'ahir, i segons van confirmar els Mossos d'Esquadra, també van entrar a robar a l'hotel Miramar d'aquesta localitat -on té el restaurant el prestigiós xef Paco Pérez-, tot i que des de l'establiment van declinar fer declaracions al respecte.

Tot i això, des dels Mossos d'Esquadra asseguren que aquesta setmana només els consta una denúncia feta i que la investigació està oberta.



L'alcalde, «preocupat»

La crispació va anar en augment a mesura que es produïen nous delictes i va esclatar definitivament dilluns quan més d'un centenar de veïns i veïnes d'aquesta localitat costanera, convocats a través de les xarxes socials, es van concentrar primer pacíficament davant l'ajuntament per protestar contra la inseguretat. I després davant un pis ocupat per tres joves al carrer Fluvià que els manifestants van increpar i acusar de ser els autors d'alguns dels fets delictius denunciats. Al final, els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per escortar els nois i traslladar-los a Figueres.

Una vigilància que els Mossos van mantenir durant tota la jornada d'ahir al carrer Fluvià i al Reina Flaviola per evitar nous incidents. Tot i això, a dos quarts de vuit del vespre, es va convocar una altra protesta.

Arran de tota aquesta situació, l'alcalde de la localitat, Francesc Guisset (PSC) va admetre ahir a l'ACN que hi ha «vinculació» entre el clima d'inseguretat que viu el municipi i la presència dels ocupes. «Són joves, que podrien ser exmenas, i altres que han assolit la majoria d'edat, que segueixen en aquesta tendència delictiva», va relatar Guisset, i va explicar que s'han instal·lat en habitatges desocupats o propietat d'estrangers (com belgues o francesos). També va explicar que, entre d'altres, els ocupes «actuen a comerços, s'encaren amb els veïns, els desafien fent gestos grollers» i que tot això «provoca més indignació al poble». Un clima que s'afegeix a un «lleuger repunt» de la delinqüència, sobretot de robatoris a interior de domicili, en què els lladres hi accedeixen escalant per la façana (en els últims dies, l'alcalde diu que se n'han comptat cinc més que l'any passat).

En paral·lel, Francesc Guisset va admetre estar preocupat pel «magma d'inseguretat» que s'ha creat al municipi, i va reclamar més pressió policial per evitar que hi pugui haver una «reacció violenta». També va apuntar que els delinqüents venen de Figueres i que aprofiten el tren per arribar fins a Llançà.

També la opisició del poble (ERC-AM) va condemnar els fets ocorreguts dilluns a través d'un comunicat. «Les agressions i manifestacions violentes per part d'altres persones de la població compten amb la nostra oposició frontal i no permetrem que per part de ningú s'utilitzin situacions de por o inseguretat com a pretext per alimentar discursos racistes i criminalitzar col·lectius vulnerables», asseguren els republicans. En el document també assenyalen que aquestes actituds «no contribueixen a resoldre cap conflicte, sinó a empitjorar-lo greument». Finalment, demanen que s'adoptin «mesures al respecte amb urgència» i conclouen que l'única manera de solucionar problemàtiques és «amb la mediació i cooperació entre autoritats, forces polítiques, entitats especialitzades i actors implicats».



Detenció d'un ocupa

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al migdia un jove de 19 anys de nacionalitat marroquina que resideix en un pis ocupat a Llançà per resistència a l'autoritat. Segons va explicar la policia, cap a dos quarts de dues el jove va anar a un altre dels pisos ocupats que hi ha entre els carrers Reina Fabiola i Fluvià, i allà es va barallar amb un dels ocupants. Arran dels fets d'aquest dilluns al municipi hi havia una patrulla dels Mossos que feia vigilància permanent a l'indret. Els agents van sentir la baralla i van pujar al pis per separar els implicats. En aquell moment, el jove es va resistir i els va agredir, per la qual cosa se'l va detenir.



Reacció del Govern català

D'altra banda, ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va avisar en referència als incidents ocorreguts a Llançà que «si algú creu que s'ha comès un delicte ha de posar-lo en mans de la policia i de la justícia, però en cap cas actuar al marge d'aquests». En roda de premsa, i segons va recollir EFE, Budó va dir que el Govern «ni comparteix ni pot permetre» aquest tipus d'actuacions al marge de la legalitat. Menys encara quan «en alguns casos podrien tenir connotacions racistes».

Robatori a Vilajuïga

Llançà no ha estat l'únic poble de l'Alt Empordà on els darrers dies s'han produït robatoris. La setmana passada van entrar a robar en una casa en construcció de Vilajuïga de la qual es van emportar eines i els electrodomèstics i els lavabos que estaven a punt per ser instal·lats. Segons va explicar el propietari de l'immoble, els lladres van examinar tota la casa i van obrir totes les caixes. «En dues de les caixes hi van trobar les piques del lavabo i de la cuina i les van deixar», va relatar aquest home, que també prefereix restar en l'anonimat. Va afegir que, quan van arribar a la casa, al costat de la porta hi havia una màquina de desbrossar a punt per ser carregada.