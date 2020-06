La platja de Roses s'omple de famílies en una revetlla de Sant Joan atípica

La platja i el passeig marítim de Roses es va omplir de famílies i grups reduïts d'amics per celebrar la revetlla de Sant Joan. La majoria d'ells eren famílies en què els nens han pogut aprofitar per tirar petards, coets i fonts de llum. Entre cada família hi havia una distància més que prudencial, mentre la Policia Local anava passejant per garantir el compliment de les distàncies. Aquest any no s'han fet fogueres a la platja, però sí que els petards han seguit il·luminant l'aigua del mar. La població de la Costa Brava ha reviscut un ambient festiu malgrat les restriccions a causa del coronavirus.

Els trons dels petards han ressonat a la platja de Roses fins ben entrada la matinada en una revetlla que ha recordat, amb certes distàncies, a la normalitat abans del coronavirus. Tot i que la festa, els petards i els coets han tornat al carrer ho han fet amb tot de mesures per minimitzar qualsevol risc de contagi.

Per una banda, l'Ajuntament no ha organitzat cap acte de revetlla. Tampoc ha permès cap foguera a la platja enterrant qualsevol record tradicional que un pugui tenir de la nit de Sant Joan. El que sí que ha pogut fer la gent ha estat acostar-se a la platja per tirar petards. I de fet, la majoria de la gent que hi havia a la platja eren famílies que aprofitaven la revetlla per tirar alguns petards, coets, fonts de llum i bengales.

Tot i així, entre cada família hi havia una distància més que prudencial. De fet, el metre i mig reglamentari de distanciament social quedava curt, però sobretot per por que qualsevol petard acabés explotant al costat. I per si de cas algú no ho complia, la Policia Local de Roses anava passejant per garantir que es complissin amb totes les mesures, incloses les recomanacions sanitàries a causa de la covid-19.

Per altra banda, la majoria dels valents que s'han atrevit a tirar petards ho han fet amb la lliçó apresa. És el cas de la Júlia Sardans, que ha explicat que per tirar petards "és millor portar una mascareta de cotó perquè costa més d'inflamar" que no pas una quirúrgica. A més, NI ella ni cap membre de la família s'ha rentat les mans amb gel hidroalcohòlic per evitar incidents, tal com marcaven les recomanacions sanitàries.

La Júlia ha anat a tirar petards a la platja amb el seu germà Marc i el seu pare Xavier. Venen de Manresa però en Xavier ha avançat que "cada any" aposten per venir a Roses o Cadaqués per la revetlla. Normalment hi van amb amics, però aquest any només ha vingut la família per evitar situacions de risc. Ells han tirat "valencianets, piules i algun coet" fins a les onze de la nit, aproximadament.

Com ell, en Dylan Abad també s'ha acostat al passeig marítim de Roses amb els seus pares. Ell ha encès bengales, i ha tirat alguna font de llum i molts altres tipus de petards. En Dylan ha explicat que ja fa "dos o tres anys" que va a la platja de Roses per la revetlla i no ha notat cap canvi respecte altres anys.

En Dylan ha afirmat emocionat que ara ja té vuit anys i ja pot tirar altres petards que no siguin cebetes. De fet, ha assegurat que li agrada molt tirar petards perquè "tots tenen un soroll diferent, colors i formes estranyes". "Són com bombes però en petit", ha afegit.