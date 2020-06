Buch avisa els veïns Llançà que qui vetlla per la seguretat és la policia i que poden ser denunciats

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha avisat els veïns de Llançà que qui vetlla per la seguretat és la policia, i que seran denunciats si "pretenen agafar el lideratge o prendre la força per la seva mà". S'ha referit així als grups de veïns que han atacat o increpat joves immigrants acusant-los de ser delinqüents. Buch ha indicat que s'ha d'actuar des de diverses òptiques, no només la policial.

N'ha destacat també la social, així com la necessitat de canviar la llei per castigar amb presó la multireincidència. En aquest sentit, el conseller ha reconegut que el fet que aquestes persones quedin al carrer poques hores després de ser detinguts provoca "inseguretat" a la ciutadania i "impunitat" als delinqüents.