La Policia Local de la Jonquera va realitzar un dispositiu per les queixes per incivisme de veïns de diversos carrers. Segons van informar ahir, la Policia va engegar l'operatiu el 15 de juny controlant i inspeccionant diversos vehicles sospitosos i interposant denúncies per trencar les ordenances municipals. Finalment divendres passat van poder desallotjar un pis ocupat des de feia temps al centre de la població presumptament destinat a traficar amb drogues.