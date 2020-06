Els Bombers i Salvament Marítim apaguen una embarcació que ha cremat aquesta matinada a Roses

Els Bombers i Salvament Marítim han apagat un foc que s'ha declarat en una embarcació amarrada a la zona de Santa Margarida, a Roses (Alt Empordà). L'incendi s'ha declarat pels volts de les tres de la matinada i ha mobilitzat també efectius policials i sanitaris, malgrat que, afortunadament no hi van haver ferits. El foc va desamarrar el vaixell i els Bombers van traslladar-lo a la platja de la Rubina per acabar d'extingir-lo. Les flames, però, van afectar una segona embarcació que es trobava al costat de la que va provocar l'incendi. Malgrat l'aparatositat de les flames, no s'han produït danys personals.