La Generalitat obre a Figueres un centre per atendre dones en situació de violència masclista

La Generalitat obre a Figueres un centre per atendre dones en situació de violència masclista

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obrirà a Figueres un dels tres centres del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE), que ofereix atenció integral durant el procés de recuperació i reparació a dones en situació de violència masclista i també a les seves filles i fills a càrrec a Figueres el mes d'octubre.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que aquesta és "una molt bona notícia per la ciutat ja que era una prioritat per tal de donar resposta a les dones en situació de violència masclista" i ha afegit que "amb aquest servei, se'ls podrà donar una atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació de les dones víctimes i també als seus fills". Així mateix, aquests serveis incidiran en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.

El departament obrirà dos centres més a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i Terrassa (Vallès Occidental). Amb l'obertura d'aquests 3 nous serveis, es dupliquen en un any el nombre de recursos, passant de 8 SIE a principis de 2019 a 16 a finals de 2020.

Actualment a Catalunya hi ha tretze SIE a Catalunya. El mes de febrer d'aquest any van entrar en funcionament cinc SIE nous (Barcelonès Nord, Vilanova i la Geltrú, Catalunya Central-Manresa, Granollers, Sabadell), que es van afegir als vuit existents l'any 2019 (Baix Llobregat, Mataró, Catalunya Central-Igualada, Gironès, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Alt Pirineu)

SIE Figueres. Aquest SIE atendrà totes les dones i els seus fills i filles de l'Alt Empordà i la Garrotxa. Entre aquest SIE i el que ja existeix a Salt cobriran la totalitat de la demarcació de Girona.

Des que va començar el 2020 els Serveis d'Intervenció Especialitzada han atès setmanalment una mitjana de 850 dones i 175 filles i fills i han realitzat més de 1100 intervencions d'urgència. També han fet més de 1000 coordinacions i reunions amb la xarxa especialitzada del territori, a més de les actuacions relacionades amb la sensibilització, prevenció i detecció de les violències masclistes, i de la seva participació en els circuits per l'abordatge de la violència masclista dels diferents territoris.



Servei gratuït d'atenció integral

Els SIE ofereixen un servei gratuït d'atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que en situació de violència masclista, i també als seus fills i filles.

L'equipament té com a objectius principals oferir informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa; proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada; adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència masclista; potenciar programes de prevenció, assistència i reparació com: el programa d'acollida, d'atenció social, d'atenció psicològica per a dones, d'atenció psicològica infantil i juvenil, d'atenció jurídica, d'atenció socioeducativa o de mediació intercultural i treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.

L'accés a aquest servei es fa per iniciativa de les pròpies dones o a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials i les organitzacions i grups de dones.