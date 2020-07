El nen de sis anys ofegat a Roses segueix en estat crític al Trueta

El nen de sis anys que es va ofegar dilluns a la platja de la Punta de Roses segueix en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona. El nen estava jugant a la platja amb un altre menor, de 7 anys, que va morir.

El telèfon 112 va rebre l'avís a les 18.42 hores, que informava que hi havia dos infants que s'havien ofegat i estaven inconscients a la sorra, davant de l'edifici conegut popularment com les Ones.

Quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el metge del CAP i dos helicòpters medicalitzats s'hi van desplaçar ràpidament per fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Tots dos van ser traslladats a l'hospital, on un va perdre la vida. L'altre segueix a l'UCI. Aquesta platja no disposava de servei de socorrisme.

Fins al lloc també es van desplaçar efectius de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que és qui s'ocuparà d'investigar els fets. També hi van anar membres de l'equip de psicòlegs del SEM per atendre els familiars dels menors.

Aquesta és la segona mort aquest estiu a les platges catalanes. La primera víctima mortal va ser un home de 89 anys el 23 de juny a la platja de Somorrostro de Barcelona.

En el moment dels fets hi havia personal sanitari del SEM a prop de la platja i els va atendre, i els va poder remuntar després d'una hora de reanimació. Tot i això, un va perdre la vida, de 7 anys, i l'altre, de 6 anys, està greu al Trueta, on van ser traslladats amb helicòpter.

Es dona el cas que a la platja de Roses encara no s'ha iniciat el servei de socorrisme. Els dos menors, que són d'origen marroquí i residents a Figueres, estaven amb els pares d'una de les criatures a la platja. La dona hauria explicat a les persones que en aquell moment hi havia en el lloc dels fets que cap dels dos menors sap nedar. A banda del SEM i la Guàrdia Civil, fins al lloc també s'hi van traslladar els Mossos i la Policia Local, que va desallotjar la platja perquè poguessin aterrar els helicòpters.