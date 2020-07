Salvem l'Empordà denuncia el tancament de camins rurals a la muntanya de Requesens

L'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà i el Centre Excursionista Empordanès (CEE) han denunciat públicament el tancament de camins veïnals de Cantallops, Sant Climent Sescebes i Espolla que connecten amb la muntanya de Requesens. Alerten que el tancament s'ha produït "amb l'excusa del Covid-19" però que un cop acabat l'estat d'alarma, l'accés segueix restringit en diversos punts. Reclamen als propietaris de la muntanya es restableixi l'accés dels camins.

El tancament s'ha produït amb cadenats però també amb la tala d'arbres "de forma impune" per dificultar el pas de vehicles i alerten que aquesta acció representa una dificultat pels serveis d'emergència "en cas d'incendi o accident". Des de les dues associacions, a més, expliquen que una altra "excusa" difosa "de manera informal" està relacionada amb el tancament d'aquests camins "per evitar el narcotràfic".

Els ecologistes recorden que Requesens és una muntanya "emblemàtica" per l'Alt Empordà, però especialment per als municipis de Cantallops, La Jonquera, Sant Climent, Espolla i Mollet de Peralada, en formar part del "paisatge sentimental" per als residents d'aquesta zona. S'hi celebren processons "de gran interès antropològic, social i cultural", la darrera la va celebrar Cantallops el passat 24 de juny, per Sant Joan. A més, posen de manifest que Requesens és un element protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i és un dels "referents indiscutibles" de l'excursionisme català i empordanès.

Per tot plegat, Salvem l'Empordà i el CEE demanen als ajuntaments de la Jonquera, Espolla, Sant Climent Sescebes i Cantallops així com al Consell Comarcal de l' Alt Empordà i al Paratge Natural de l'Albera que "treballin" per la seva reobertura. Axí mateix, demanen als propietaris de la muntanya que retirin els obstacles i que retornin a la normalitat l'accés dels camins.