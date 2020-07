Tres dels quatre partits de govern a Figueres proposen retirar la medalla d'or de la ciutat al rei emèrit. ERC, que té l'alcaldia, la CUP-Guanyem i Canviem Figueres han entrat una moció conjunta on demanen que es retiri la insígnia que se li va concedir al Borbó ara fa 21 anys. Subratllen que Joan Carles I s'ha fet "indigne" de la distinció perquè l'emèrit, a qui s'investiga per les comissions de l'AVE a la Meca, ha tingut una "conducta impròpia" com a cap d'Estat. Però també recorden el "llegat franquista que representa la monarquia". Els grups diuen que la concessió de la medalla al Borbó "és una anomalia de la transició" i recorden que "el republicanisme" i "el progrés" van ser un dels eixos de l'acord de govern a quatre amb el PSC.

La moció conjunta per retirar la medalla d'or de la ciutat a Joan Carles I es debatrà al proper ple de juliol. I d'entrada, ja parteix amb set vots a favor dels 21 que integren el ple. Són els que sumen ERC, la CUP. Guanyem i Canviem Figueres, els tres grups que l'han impulsada i que, juntament amb els socialistes, integren el govern quadripartit a la ciutat.

A l'escrit, els grups argumenten que la monarquia espanyola representa "el llegat franquista" i critiquen "la conducta impròpia" com a cap d'Estat que ha demostrat l'actual rei emèrit. Precisament, fa poques setmanes, la fiscalia del Suprem va decidir investigar Joan Carles I per les comissions de l'AVE a la Meca.

La moció arriba quan ara fa 21 anys que la ciutat va concedir la distinció al Borbó. En concret, va ser el 28 de juny del 1999. Aprofitant aquesta efemèride, la CUP-Guanyem, ERC i Canviem van coincidir en "la necessitat de revisar-ne la vigència".

ERC ressalta que aquesta és una "anomalia fruit de la transició" i que els governs municipals tenen "l'obligació" de revisar aquests actes "a falta d'una legislació de la memòria històrica de major abast, que reguli la figura del monarca i la seva arribada al govern de mans del mateix dictador". Per la seva banda, Canviem Figueres recorda que "el republicanisme, així com el progrés van ser uns dels principis de l'acord de govern".

I la CUP-Guanyem Figueres exposa que "la conducta" que ha mostrat el rei emèrit cap a la població "i el principi d'igualtat entre homes i dones", el fan "indigne" d'aquesta menció. "La ciutadania de Figueres no es mereix mantenir-hi aquesta relació", hi afegeix la CUP-Guanyem.

Els grups també recorden que tant la CUP com ERC van votar a favor que el Congrés obrís una comissió d'investigació a Joan Carles I. Proposta que van rebutjar el PSOE, PP i Vox justificant-se en "la inviolabilitat" de l'emèrit. Per això, ara els tres grups proposen que se li retiri la medalla d'or de la ciutat de Figueres al Borbó, també per "dignificar aquesta distinció, per reparació i per higiene democràtica".