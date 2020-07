Cs Figueres proposa lliurar la medalla d'or als treballadors essencials de la Covid-19

Cs de Figueres vol que l'Ajuntament de la ciutat homenatgi tots els treballadors essencials que durant la pandèmia han treballat a primera línia per garantir que els serveis mínims seguissin operatius durant la Covid-19. Pel portaveu del grup a l'ajuntament, Héctor Amelló, és "imprescindible" fer aquest reconeixement als treballadors que han seguit "assistint a malalts, evitant el trencament de la cadena de subministraments i distribució i ajudant els més vulnerables".

"Estem parlant de reconèixer als infermers, personal sanitari, personal de neteja, forces i cossos de seguretat de l'Estat, farmacèutics, empleats municipals i altres administracions públiques, camioners, personal dels supermercats, de la venda no sedentària i tots els voluntaris que han estat ajudant durant aquesta crisi sanitària", ha exposat Amelló. Per al regidor, es tracta de persones que "han donat el millor de sí mateixes" durant el que qualifica del "pitjor moment" viscut al país en els últims anys i "és gràcies a ells que durant el confinament s'ha pogut garantir el proveïment i l'atenció sanitària en condicions", conclou.

La proposta del partit liberal passa per iniciar l'expedient per a la concessió de la medalla segons estipula l'article 29 del Reglament d'Honors i Distincions de l'ajuntament de Figueres i s'elevi la consulta a la Comissió Assessora del Nomenclàtor perquè emeti l'informe preceptiu a fi que proposi al ple de la corporació la concessió de l'honor. "És just concedir aquesta distinció a tots aquells col·lectius que han vetllat pel benestar i l'atenció dels ciutadans que hem estat confinats", ha remarcat.