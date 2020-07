La cuina asiàtica del xef Paco Pérez aterra al Castell de Peralada

El Castell de Peralada i el reconegut xef de Llançà Paco Pérez proposen una nova oferta gastrònomica, el Shiro by Paco Pérez, que s'ubicarà als jardins del castell aquest estiu i que oferirà cuina asiàtica.

El Shiro serà un producte efímer, i és que només estarà obert des del 7 de juliol fins al 31 d'agost. Segons expliquen des del Castell, una de les grans fonts d'inspiració de Paco Pérez són els seus viatges arreu del món, i el continent asiàtic l'ha «seduït» especialment. El Shiro, que significa Castell en japonès, és una proposta «informal» en què els plats japonesos, vietnamites, coreans o tailandesos es fusionen amb ingredients mediterranis.

«En el transcurs del temps, la cultura ha viatjat per terra, mar i aire, portant nous productes desconeguts per la gent. Shiro és l'idea de portar a casa nostra tots els records dels nostres viatges, de les vivències viscudes a través d'allò tan antic com és la cuina», assegura el xef.

La carta estarà estructurada d'una forma creativa. Sushi, ostres, carn de Wagyu o el chilli-llamàntol són alguns exemples del que proposa el prestigiós cuiner. El Shiro obrirà en horari nocturn, cada dia, de 20.00 a 24.00 hores i tindrà un preu mitjà de 45 a 50 euros.

Trajectòria



El premiat xef alt-empordanès té cinc estrelles Michelin. Dues al Miramar de Llançà, el seu «port base», tal com es defineix al seu lloc oficial; dues més a Enoteca de l' Hotel Arts i una al restaurant Cinco de l'Hotel Das Stue de Berlín. Pérez també dirigeix l'EGGS, La Royale i el Bao bar de Barcelona, el Tast a Manchester i recentment l'Arco, a Polònia.