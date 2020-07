Clam antiracista a Llançà contra la criminalització de migrants

Llançà va acollir ahir una concentració antiracista a la plaça de la Vila una setmana després de la mobilització durant al qual els Mossos d'Esquadra van haver d'escortar uns joves ocupes increpats i acusats de delinqüents. «No volem que es criminalitzi els joves immigrants que ara viuen al poble», recull el manifest que van llegir els concentrats.

Critiquen que es vinculi delinqüència amb origen: «Sabem que hi ha hagut actes de delinqüència. I sabem que hi ha pisos ocupats. Cal lluitar contra la delinqüència però compte a titllar de delinqüents els joves immigrats. Els delictes els cometen les persones, no col·lectius», subratlla el manifest llegit ahir.