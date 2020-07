Renfe i Figueres formalitzen l'acord per promocionar la ciutat

L'Ajuntament de Figueres i Renfe han signat el conveni per a la campanya de promoció turística «Destino Figueres». L'objectiu de la campanya és promocionar la capital de l'Alt Empordà com a destí turístic i de negocis. La campanya promocionarà la ciutat a través dels trens –convencionals, AVE i corredor mediterrani– i del Canal de Renfe Viajes, per donar a conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat de Figueres a través de promocions, descomptes i paquets de viatge. Figueres serà la ciutat més petita que tindrà aquesta campanya de promoció turística.

L'acord preveu oferir als assistents i expositors de les activitats portades a terme per a la promoció de turisme de congressos i convencions organitzades per l'Ajuntament de Figueres un descompte del 35%, facilitats per a viatges en grup i reposacaps tematitzats i promoció en els elements i pantalles dels trens.