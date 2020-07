Busquen finançament per continuar estudiant els dofins a cap de Creus

L'entitat Submon, que treballa per la conservació del medi marí, ressegueix des de fa quatre anys la costa de canó submarí de cap de Creus buscant dofins que habitualment es mouen entre aquesta zona del golf de Lleó i el mar de Ligúria, a Itàlia.

L'objectiu és estudiar-los científicament per donar pautes als actors locals com pescadors i agents turístics perquè ajudin a la seva preservació. Aquest any s'han quedat sense les ajudes habituals i busquen fons per aquesta campanya que consideren molt significativa perquè es produeix després del confinament que va permetre als animals moure's amb més llibertat. S'ha posat en marxa un crowfunding a través d'una plataforma per recorre a la participació ciutadana. Necessiten 10.000 euros.

Des de fa anys diferents entitats intenten preservar els cetacis de l'acció humana en una de les àrees del Mediterrani més rica en biodiversitat. Aquí coexisteix una forta pressió turística o l'activitat pesquera amb una important fauna marina.

La presència de cetacis, dofins o roquals, és un dels grans atractius per la comunitat científica. Però el finançament per tirar endavant els projectes sovint els acaba frenant o aturant.

Des del 2017 i després que hi actués molt activament durant anys el projecte Ninam, hi treballa Submon amb «Dofins de Tramuntana».

En aquest cas el projecte se centra en els dofins amb l'espècie dofí mular (Turisops truncatus) com a emblemàtica i a partir de la qual estudien la resta.

El dofí mular és vulnerable i sensible a l'impacte d'activitats antropogèniques com la interacció amb la pesca.

A partir de l'estudi científic es pretén donar pautes als actors locals per treballar conjuntament amb la seva conservació. Des de l'entitat han fet formació a pescadors i agents turístics. També s'ha fet un seguiment. «És una mena de nexe», constaten des de l'entitat «entre la part científica i la local per entre tots conservar i agafar bones pràctiques per a la conservació de la zona».

El projecte està actiu durant tot l'any però la campanya de seguiment dels dofins es porta a terme a l'estiu quan els cetacis creuen aquesta àrea d'anada o tornada cap al mar de Ligúria, a Itàlia. Les dues àrees són molt riques en aliment.



Un espai protegit

El canó de cap de Creus està situat al golf de Lleó. Està inclòs a l'espai de la xarxa Natura 2000 LIC ESZZ 16001 del Sistema de canons submarins occidentals del Golf de Lleó.

Però Submon, segons ha explicat a Diari de Girona, s'ha trobat aquest any amb problemes de finançament per diverses raons i per tirar endavant el projecte ha decidit recórre a la participació ciutadana.



Deu mil euros

A través de la plataforma Verkami intenten recaptar almenys 10.000 euros. Fins ahir s'havien recollit 1470 euros.

Des de l'entitat han explicat que això fa que aquest any la campanya de deu dies amb sis sortides al mar es portarà a terme a finals d'estiu si s'aconsegueixen els diners. Està prevista per al mes de setembre.

Si s'aconsegueixen més fons s'incrementarien els dies de mostreig i seguiment i es podria involucrar a altres sectors d'usuaris en l'àmbit territorial.

I un any més els cetacis seran uns dels protagonistes de les jornades d'estiu a les aigües més al nord de Catalunya.