Aportació empordanesa en la investigació del coronavirus

Professionals de la Fundació Salut Empordà (FSE) participen en nou estudis de recerca relacionats amb el coronavirus: dos són treballs impulsats des de l'entitat i en els altres set s'hi participa directament en col·laboració amb altres centres, en alguns casos a proposta de societats científiques.

Un dels estudis propis està liderat per la metgessa pediatra Núria Roig i busca comprovar si el brot contagiós que es va produir a principi d'any entre alumnes i docents d'una escola rural de l'Alt Empordà va ser coronavirus o una simple grip. Els resultats preliminars són molt interessants: tot i que l'estudi serològic descarta que fos un brot de la covid-19, en alguns casos els afectats tenien símptomes que fins ara es consideraven clars d'aquesta malaltia, com és la pèrdua del gust o l'olfacte. Això evidencia que el diagnòstic de certesa d'infecció per coronavirus encara és més complicat del que es pensava i farien falta tests per diferenciar-ho en tots els casos. Juntament amb els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), la FSE duu a terme dos treballs. Un avalua quina afectació ha tingut la covid-19 en l'estat de salut actual dels professionals sanitaris que van patir la malaltia. I l'altre, encapçalat pel SSIBE, té com a objectiu conèixer la prevalença de la infecció per SARS-CoV-2 entre els treballadors de les dues institucions.