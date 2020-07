La Confraria de Pescadors de Llançà no dona per tancada la cessió de la Casa del Mar

La Confraria de Pescadors de Llançà no dona encara per tancada la recuperació de la propietat de la Casa del Mar, en mans de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), després que el 1974 se cedís a l'Institut Social de la Marina (ISM), que ja no hi presta els seus serveis. L'entitat subratlla que encara es troben en plenes negociacions i critiquen que s'intenti polititzar el procés.

Des de la Confraria ho diuen en referència al comunicat emès la setmana passada per ERC en relació a una moció presentada al ple de l'Ajuntament. L'escrit, en què es demanava que es desencallés la cessió de la finca a favor de la Confraria, va ser iniciativa de la pròpia entitat, i el text va ser presentat conjuntament per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Llançà.

El solar es va cedir a l'ISM perquè hi desenvolupés les funcions i serveis en matèria d'assistència i serveis socials, treball i formació dels treballadors del mar. El 2014, l'ISM va deixar d'utilizar l'immoble i l'escriptura de cessió ja contemplava que, un cop es deixessin de prestar els serveis, la Casa del Mar tornaria a ser propietat de la Confraria. A més, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat hi tenia adscrits l'ús d'espais, una clàusula que la Generalitat ja va deixar sense efecte el passat mes de juny. Així, doncs, la Confraria de Pescadors està pendent encara que la TGSS els torni la propietat.