Roses està sense boies a les cales del parc natural per un recurs a l'adjudicació

L'Ajuntament de Roses ha començat la temporada turística sense les boies de fondeig a les cales, una part dins el Parc Natural de Cap de Creus per un recurs per part d'una de les empreses que es va presentar a l'adjudicació del servei.



El govern municipal ha demanat a l'administració de la Generalitat celeritat en resoldre el tràmit perquè estan preocupats per l'efecte dels vaixells fondejats a les cales amb un ric fons de posidònia.



L'entitat Submon alertava ahir que aquest cap de setmana s'han pogut veure fins a un centenar de vaixells fondejats.





Preocupats pel fons marí

El regidor de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, Francesc Giner, ha explicat que. El sistema permet una regulació dels vaixells que hi fondegen i que ho facin al sistema de morts que permet evitar malmetre el fons marí.La concessió actual s'acabava idel "Servei d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de les boies de fondeig d'embarcacions i abalisament perimetral dels polígons de fondeig en platges i cales de Roses per a les temporades 2020 i 2021" amb un pressupost de licitació de 158.510,00 euros.Segons la informació pública s'hi han presentat dues empreses i l'adjudicació ha estat a favor de DRASER Europa SL. L'altra empresa, Treballs Submarins i Serveis Maritims MESDEMAR, SL -actual adjudicatària- ha presentat un recurs, segons ha informat el regidor, que ha frenat la contractació.El regidor ha explicat que" l'empresa aquesta va presentar un recurs, tan a última hora, que ens ha creat molts problemes perquè estem pendents i no podem adjudicar-la a la guanyadora"."No podem fer un contracte pont perquè estem pendents de la Junta de Contractació per part de l'administració i tenim totes les boies preparades i tot enllestit per posar-les de seguida, però fins que surti la resolució no podem fer res", ha apuntat Giner.L'alcaldessa, Montse Mindan, i el regidor han mantingut converses per intentar que l'administració agilitzi els tràmits.Francesc Giner admet que els preocupa la protecció del medi. En aquest sentit ha remarcat que, aquests anys ha anat molt bé i només faltaria que per culpa d'això fem malbé el fons". El regidor constata que "aquest any tenim la sort que no hi ha tanta afluència de barques".Tot i això, la presència d'embarcacions fondejades a la cala sense cap regulació de boies ha sorprès a usuaris i a entitats com Submon que han mostrat la preocupació.A banda de les boies, es pot regular la presència de vaixells amb el control marítim, diu el regidor, que està en mans dels agents rurals de la Generalitat i Seprona de la Guàrdia Civil.