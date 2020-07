Figueres restringeix el trànsit a la Rambla els caps de setmana d'estiu

Els vehicles no podran circular a la Rambla de Figueres els caps de setmana d'estiu. L'Ajuntament de Figueres tancarà el pas motoritzat entre el 17 de juliol i el 13 de setembre amb el doble objectiu «d'afavorir els desplaçaments a peu i dinamitzar l'activitat comercial i gastronòmica» de la ciutat i garantir el distanciament social. El trànsit de vehicles estarà prohibit des de les 15 hores del divendres fins les 21 hores i de 9 hores a 21 hores dels dissabtes i diumenges. El quadripartit ha recuperat així el debat sobre la pacificació del centre, que mai ha acabat prosperant, i la impulsa el mateix govern que l'estiu passat va reobrir la connexió del carrer Sant Pau amb la Rambla, tancat després de set anys pacificat.

La mesura la va anunciar ahir l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), i el regidor de Mobilitat, Xavier Amiel (Canviem). La pacificació temporal de la Rambla, al centre neuràlgic de Figueres, s'implantarà en el període de «màxima afluència turística» i coincideix amb alguns dies de diferència amb l'obertura i tancament del Museu Dalí. L'alcaldessa, però, assegura que es tracta d'una mesura «independent» a l'equipament cultural i que un cop finalitzi, al setembre, s'avaluarà el resultat per estudiar la possibilitat d'estendre-ho o no en el temps.

El tancament s'efectuarà en els carrers que conflueixen a la Rambla i estaran senyalitzats. Segons ha explicat el govern, la mesura s'emmarca en el pla de reactivació econòmica i turística i en els objectius del quadripartit de fomentar les àrees de vianants, el transport públic i l'ús de bicicleta, la dinamització del centre amb actes i esdeveniments, així com els aparcaments dissuasius. «No volem posar les coses difícils a la gent», ha insistit el regidor Xavier Amiel, qui ha recordat que els veïns podran accedir-hi a través de la pilona automatitzada del carrer Nou. La zona reservada per a taxis es desplaçarà a la Torre Galatea i encara s'està negociant quin punt s'habilita perquè els proveïdors dels establiments de la Rambla hi puguin descarregar les mercaderies.

Des de l'Ajuntament asseguren que la decisió ha estat comunicada a l'associació Comerç Figueres, que reclama la pacificació del centre des de fa anys.



Aparcaments dissuasius

A més, recorden que l'existència a la perifèria de l'aparcament dissuasiu permet disposar d'unes 3.000 places de pàrquing, entre les quals hi ha l'aparcament del carrer del Far. «De 380 places només se n'ocupen 7 o 8», ha remarcat l'alcaldessa Agnès Lladó, qui aposta per fomentar-los.

Per altra banda, la proposta del govern anunciada ahir coincideix amb una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans que s'havia de debatre en el ple d'aquest dilluns a la tarda. En l'escrit, la formació proposava la pacificació tant de la Rambla com de la plaça Catalunya i de la Palmera perquè els establiments poguessin celebrar esdeveniments a la via pública.