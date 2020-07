La Confraria de Llançà critica que es faci política amb la Casa del Mar

La Confraria de Pescadors de Llançà no dona encara per tancada la recuperació de la propietat de la Casa del Mar, en mans de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), després que el 1974 se cedís a l'Institut Social de la Marina (ISM), que ja no hi presta els seus serveis. L'entitat subratlla que encara es troben en plenes negociacions i critiquen que s'intenti polititzar el procés. Ho diuen en referència al comunicat emès per ERC en relació amb una moció presentada al ple de l'Ajuntament per l'entitat i subscrita per tots els grups municipals que els republicans es van atribuir.