Un estudi transfronterer analitza el risc d'incendi a les zones habitades de la Jonquera i el Pertús

Els nuclis habitats de la Jonquera i el Pertús són l'objecte d'un estudi sobre la vulnerabilitat dels espais fronterers en la prevenció d'incendis. L'informe s'ha elaborat en el marc del Projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) amb l'objectiu de detectar les febleses i crear eines per reforçar la prevenció contra el risc d'incendis en ambdós costats dels Pirineus.

L'estudi posa de manifest, entre altres aspectes, que falta invertir més en coneixement científic del comportament dels incendis en interfase urbanoforestal, que falta implementar i millorar mesures de prevenció en masies i instal·lacions aïllades i que les grans infraestructures de comunicació del vessant sud podrien aplicar mesures que ja s'apliquen al vessant nord per disminuir el risc de generar un incendi.

La normativa actual obliga a assegurar una franja de 25 metres al voltant de tots els nuclis de població, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions aïllades. En tot cas, s'ha demostrat amb l'estudi que aquesta amplada en algunes zones amb condicions climàtiques o topogràfiques extremes pot ser insuficient. Per aquest motiu, en aquest estudi s'ha treballat per desenvolupar una metodologia que ajudi a determinar l'amplada mínima de franja necessària per a cada edificació, nucli o urbanització en funció de l'objectiu per al qual hagi estat dissenyada i, a més, tenint en compte la resistència al foc dels materials de construcció dels elements que cal protegir.

Per redactar l'informe s'ha comptat amb el suport de Bombers de la Generalitat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya.



L'origen del projecte transfronterer

El Projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis) va néixer el 2018 amb l'objectiu de desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels serveis d'extinció.

Aquest projecte és el resultat de la unió d'esforços de la Diputació de Girona, els departaments d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l'Office National des Forêts i el SIVU-Albères.

Emmarcat en el Programa INTERREG-POCTEFA 2014-2020, el projecte afecta un territori de 10.000 km2, més d'1,2 milions d'habitants i 448 municipis que és en l'actualitat un dels principals nusos de mobilitat transeuropeus de persones i mercaderies.