La pandèmia fa duplicar les sol·licituds a Càritas d'ajuda a l'interior de l'Alt Empordà

Els voluntaris de Càritas a la zona interior de l'Alt Empordà ha notat com la seva demanda d'ajuda s'incrementava des de l'inici de la pandèmia, concretament el doble de l'habitual. Entre la gent que s'ha atès, hi havia moltes cares noves. El president de l'entitat a l'Alt Empordà interior, Marià Lorca, ha detallat que gran part dels demandants hi acudien per primera vegada.

Una situació que els ha "preocupat" per un costat, però que ha servit per copsar un elevat grau de "sensibilitat" per part de la societat. Des de l'entitat s'ha remarcat la importància del "contacte" amb les administracions locals i s'ha insistit en la necessitat de disposar d'una xarxa de voluntaris en tots els pobles i ciutats de la comarca.