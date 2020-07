El comerç de Roses reclama que els manters compleixin les mesures per la COVID-19

Els comerciants de Santa Margarida reclamen a l'Ajuntament de Roses que faci complir les mesures sanitàries contra la covid-19 als manters. Estan preocupats per la presència dels top manta sense ni tan sols mascaretes. La problemàtica també preocupa el govern local que des de fa anys lluita contra el fenomen. Els comerciants plantegen la possibilitat de tancar al trànsit rodat alguns carrers per descongestionar de peatons el passeig.

Entre set i vuit del vespre, al passeig de Santa Margarida s'hi poden veure alguns manters aïllats que venen els seus productes i molts rosincs o visitants passejant. Segons les fonts consultades, el dimarts el nombre de manters era de 28. Ni la majoria de persones que passegen ni els manters porten ni tan sols mascaretes. Dimarts, quan s'hi va adreçar aquest diari, també s'hi podia veure la Policia Local fent una ronda policial i els manters agrupats esperant que marxés.

Des de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida asseguren que els consta que almenys hi ha uns dos-cents manters que ja disposen dels apartaments per allotjar-se, on s'hi agrupen fins a una vintena de persones, diuen, i esperen que obrin properament més hotels i arribin més turistes. A partir del quinze de juliol creuen que la presència tornarà a ser massiva. I per això, i per com treballen els manters estan preocupats.

A principi de juny van demanar una reunió amb el regidor de Seguretat, Joan Plana, que es va produir la setmana passada. Els comerciants han fet arribar una sèrie de peticions sobre la taula durant la reunió.

«El problema», al passeig

El president de l'associació, Ricardo Moraes, constata que «el problema el tenim al passeig, perquè la gent hi va i no hi ha cap protocol, sense mascaretes, sense cap de les mesures». «Hem de garantir la seguretat sanitària», insisteix Moraes, «perquè és l'únic que ens salvarà».

A l'escrit adreçat al regidor li demanen «com ho farà l'Ajuntament de Roses perquè aquest col·lectiu respecti el que tots estem obligats a complir, primer és la distància, i segon, els objectes que venen que no estan desinfectats i que segurament tocaran molts turistes».

Des de l'Associació també han plantejat dues qüestions més referents a la mobilitat.

En primer lloc, per evitar aglomeracions demanen que es tanquin al trànsit rodat, a partir d'una hora a la tarda, vies a tocar la primera línia per decongestionar-la i poder complir amb les mesures contra el covid-19. I finalment han reclamat l'obertura de l'aparcament que des de fa anys està pendent d'obrir-se en aquest sector de Roses.

El regidor de Seguretat, Joan Plana, posa de manifest que la venda ambulant és «il·legal» i que continuaran posant tots els esforços com cada any i el covid és un element més afegit aquest any. El govern fins i tot planteja la possibilitat de crear un grup especial coordinat amb Mossos. S'espera que l'obligatorietat de dur mascareta ajudi a controlar la situació.

Respecte a la mobilitat, Plana no tanca la porta a cap proposta però explica que «tancar un vial s'ha d'estudiar bé per una urbanització que té cada estiu una saturació de vehicles, i s'ha de veure quina afectació tindria això». Consideren que enmig de la temporada és difícil prendre una decisió així, però no tanquen la porta a res.

