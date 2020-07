Figueres estudia fer un mapa acústic de terrasses per canviar-ne els horaris

L'equip de Govern de Figueres estudia confeccionar un mapa acústic dels establiments amb terrasses de la ciutat per plantejar la modificació dels horaris d'obertura. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, defensa que la decisió no pot ser homogènia a tota la ciutat, donat que la densitat d'establiments és diferent arreu de la ciutat.

El permís d'obertura de terrasses finalitza a les 11 de la nit entre setmana i a mitjanit els caps de setmana i vigília de festiu, segons detalla Casellas. Però després de tres mesos de confinament, els restauradors volen que se'ls ampliï l'horari per reactivar-se econòmicament. Per Casellas, però, l'obertura de terrasses ha de respectar el descans veïnal i abans de modificar els horaris considera que caldria elaborar un mapa sonor de les diferents zones de ciutat per, posteriorment, segmentar-la amb horaris.

El regidor ho va dir en el darrer ple municipal en resposta a una pregunta del portaveu de Junts, Jordi Masquef, que traslladava la situació dels restauradors i la petició de flexibilitzar els horaris de les terrasses. Masquef proposava que s'allargués entre una hora i hora i mitja més de l'habitual.

«Si tanquessin a dos quarts de dues ens generaria un problema gravíssim de convivència a la ciutat», argumentava Casellas. És per això que Casellas veu com l'opció «més adient» diferenciar les terrasses per zones i en funció del seu impacte acústic i densitat.

«Els restauradors ho han passat molt malament, però en general tothom ho ha tingut difícil», afegia Casellas, qui recordava que l'Ajuntament ha condonat fins al setembre la taxa de terrasses i que s'han concedit ampliacions per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Reunió amb el sector

L'Ajuntament de Figueres s'ha reunit amb l'hostaleria i per la seva banda l'alcaldessa Agnès Lladó els va recordar que l'hora de tancament ve donada amb el mateix decret de concessió de llicència d'ocupació de la via pública. I va avançar que es podria allargar 30 minuts per facilitar la recollida de material.