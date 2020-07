L'hospital de Figueres torna a restringir les visites d'acompanyants per l'increment de casos de covid-19

L'hospital de Figueres torna a restringir les visites d'acompanyants per l'increment de casos de covid-19

L'hospital de Figueres torna a restringir les visites d'acompanyants als pacients ingressats i fixa, de nou, la franja horària d'una a tres i de sis a vuit de la tarda. Això, per a aquelles persones que vagin a visitar pacients hospitalitzats no-covid. Segons informa la Fundació Salut Empordà, han pres la decisió per la "reactivació" de casos de malalts ingressats coronavirus. Des de l'1 de juliol, han registrat 23 casos positius de covid-19, quatre dels quals en professionals. A l'hospital hi ha cinc persones ingressades i dues ja han rebut l'alta. La mesura de restricció en les visites serà efectiva a partir del 15 de juliol, segons informen en un comunicat.