Una parella de turistes dona positiu per covid i obliga a fer la PCR a personal d'un hotel i un restaurant de Roses

Una parella de turistes francesos ha donat positiu per coronavirus i ha obligat a fer les proves PCR a diversos treballadors d'un hotel i d'un restaurant de Roses. Segons fonts consultades per l'ACN tots els empleats han donat negatiu. El matrimoni va arribar a Roses el passat dissabte 4 de juliol. Després d'allotjar-se en un dels hotels de la localitat costanera, van anar a sopar en un restaurant. Va ser l'endemà quan la parella va començar a notar símptomes i va decidir tornar el mateix diumenge al seu país. Un cop allà, es van fer la prova PCR que va donar positiu per coronavirus. Aleshores, es van posar en contacte amb l'hotel on es van allotjar i amb el restaurant on van sopar per advertir de la situació.

En el moment en què es va tenir coneixement del cas, els dos establiments van aplicar els protocols i van aïllar les persones que van estar en contacte amb la parella per tal d'evitar contagis, en cas que algun treballador s'hagués contagiat. Això ha obligat al restaurant a tancar de manera puntual, ja que es tracta d'un establiment petit i amb només cinc empleats, i tots han hagut de passar les proves. En el cas de l'hotel, l'activitat va seguir de manera habitual un cop aïllats els treballadors que eren possibles contagis.

Un cop fetes les PCR a tots ells, tant els del restaurant com els de l'hotel el resultat ha estat negatiu, fet que permetrà als empleats tornar a l'activitat demà dissabte. Les mesures de seguretat tant de l'hotel com del restaurant van evitar que la parella infectés al personal dels dos establiments.