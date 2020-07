Roses impulsa un pla de xoc per al comerç i la restauració

L'Ajuntament de Roses ha elaborat un pla de xoc per contribuir a la reactivació econòmica de comerciants i restauradors afectats pel coronavirus. El document preveu tres fases, la primera d'elles, d'»urgència» inclou actuacions els mesos de juny i agost per garantir la seguretat a la via pública i a l'interior dels establiments.

Amb el pla de xoc, l'Ajuntament vol propiciar una obertura gradual dels negocis. En la segona fase, prevista pels mesos de setembre a novembre, es vol promocionar al màxim el consum intern i la promoció de la digitalització dels negocis, mentre que en la darrera fase, prevista per al període de desembre a gener, inclou accions necessàries en cas de nous escenaris de covid i contextos de confinament i tancaments oblitatoris.

El pla inclou ajuts i campanyes promocionals, mesures fiscals, assessorament i estimulació del teletreball.