Roses programa noves dates per la Ruta de les Tapes a la tardor

La Ruta de les Tapes de Roses se celebrarà del 30 d'octubre al 8 de novembre. La campanya enogastronòmica, que havia de tenir lloc el passat mes de març, va haver d'ajornar-se a causa de la declaració de l'estat d'alarma per la covid-19. Les noves dates s'han escollit amb les votacions per part de tots els restauradors inscrits, un total de 92. S'arribarà així a la cinquena edició de la campanya impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que busca promocionar la gastronomia de Roses i la DO Empordà. Durant 10 dies es pot un recorregut pels diferents restaurants participants.