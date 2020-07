Darnius barra el pas als vehicles al pantà per evitar la massificació

Darnius s'ha sumat a les iniciatives per intentar evitar les aglomeracions als espais d'oci on aquest estiu s'espera la presència de molts visitants. L'Ajuntament ha decidit tancar l'accés als vehicles fins al pantà de Darnius-Boadella, ha adequat l'aparcament del Club Nàutic reduïnt la capacitat i prohibint-hi les caravanes, i s'ha habilitat un altre pàrquing a dos-cents metres d'aquest punt amb 120 vehicles de capacitat. L'accés per al Club Nàutic és l'únic punt des d'on es pot arribar a l'aigua.

Els entorns d'aquest espai natural són de fàcil accés i, a banda de les persones que hi arriben per passar el dia, també existeix un turisme d'autocaravanes i furgonetes que estacionen a tocar les aigües. L'Ajuntament va decidir per aquest any posar una mica d'ordre i regular l'estacionament a l'entorn del pantà, coincidint amb l'auge del turisme de proximitat i de caravanes arran de la pandèmia del coronavirus.



Estacionament regulat

No s'hi podrà arribar en cotxe i s'haurà d'estacionar en un aparcament regulat. D'aquesta manera es controla la massificació. Els camins que es tanquen, al trànsit rodat, són els que van des de la presa fins a la desembocadura de l'Arnera, en el terme municipal de Darnius. A l'embassament s'hi permet el bany i hi ha algunes activitats d'oci i de restauració.

L'alcalde de Darnius, Josep Madern, ha explicat que ja feia temps que buscaven la manera de «regular i ordenar» aquesta zona del pantà, on hi solien acampar lliurement les caravanes.

Amb aquesta mesura que ara s'ha pres per evitar aglomeracions durant la pandèmia, també es busca reduir el risc d'incendi i l'incivisme. Les caravanes, que acostumaven a acampar a primera línia d'aigua i on tenen el pas prohibit, tindran un espai reservat al pantà a 200 metres abans d'arribar al Club Nàutic que l'Ajuntament habilitarà a partir de la setmana vinent.