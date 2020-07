Un jove denuncia per abús d'autoritat la Guàrdia Urbana de Figueres

Un jove de 24 anys i veí de Vilafant ha denunciat la Guàrdia Urbana de Figueres per «brutalitat policial» i «abús de l'autoritat» en el marc d'un operatiu policial dilluns a la matinada que li hauria provocar ferides a les cames i durant el qual assegura que els agents van emportar-se el seu telèfon mòbil. Nagash Diallo, que considera que el comportament policial va tenir un rerefons «racista» va registrar la denúncia el dimarts al jutjat d'instrucció 6 de Figueres. L'Ajuntament ha demanat un informe dels fets a la Guàrdia Urbana i assegura que a les diligències no hi consta cap telèfon mòbil.

Els fets van succeir el dilluns pels volts de les quatre de la matinada quan la Guàrdia Urbana va rebre l'avís d'uns veïns per molèsties de soroll a l'Eixample de Figueres causades per la música que escoltaven en Nagash Diallo i dos amics més. S'hi va personar una patrulla de la Guàrdia Urbana i el denunciant assegura que, malgrat que no s'hi van encarar, sí que van «qüestionar» les ordres d'identificar-se dels agents. La tensió va anar en augment i fins al lloc s'hi van desplaçar reforços dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana.

El jove assegura en declaracions a Diari de Girona que els agents els van reduir «de males maneres» i que ell va intentar enregistrar-ho amb el mòbil. En veure-ho, suposadament un dels agents l'hauria reduït causant-li ferides a les cames i un dels agents s'hauria endut el seu telèfon. En Nagash Diallo va presentar la denúncia en considerar que s'havia produït un «abús de l'autoritat», ja que ell i els seus amics van resultar ferits i la Guàrdia Urbana no li va retornar el mòbil.



Informe a la Guàrdia Urbana

Segons l'Ajuntament, els nois van fer cas omís a les indicacions dels agents i els van increpar. Asseguren que el denunciant va intentar fugir i que se'l va detenir per desobediència a l'autoritat. A les diligències policials no hi ha constància del telèfon mòbil. A més, la regidoria de seguretat ha demanat un informe complet del que va passar.