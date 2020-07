Unitat dels grups municipals de Figueres per la reactivació de la ciutat

Els sis grups que conformen l'Ajuntament de Figueres van signar ahir l'acord per al Pla de Reactivació econòmica de la ciutat. El Pla té com a objectiu la reactivació econòmica de Figueres davant l'impacte socioeconòmic que ha tingut la covid-19 a la ciutat. En el document es recull que l'impacte econòmic de la pandèmia oscil·larà entre 73,9 i 102,5 milions d'euros.

L'Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració i consens dels diferents grups municipals i associacions de la ciutat, ha treballat en el disseny i posada en marxa d'un conjunt de 78 mesures que conformen el Pla reactivació econòmica de Figueres, 30 de les quals ja es van presentar i començar a posar en marxa el passat mes de maig.

L'objectiu principal del pla de xoc és pal·liar els efectes del covid-19, recuperar l'activitat empresarial, comercial i ocupacional del municipi el més aviat possible i de forma sostenible. A més, també vol millorar la qualitat de vida dels ciutadans i evitar situacions d'exclusió social i pobresa. «Ningú pot quedar enrere com a conseqüència d'aquesta crisi i cal treballar especialment per evitar l'escletxa digital», defensa el consistori.



Suport empresarial

Una de les prioritats del pla és donar suport a les empreses del territori com a generadores d'activitat econòmica i d'ocupació. El pla de reactivació econòmica també contempla que cal avançar cap a un canvi de model productiu, impulsant nous sectors econòmics generadors d'ocupació de qualitat (logística, salut, TIC), reduint la dependència actual del sector serveis i donar suport als comerços.