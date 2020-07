Dos detinguts amb més de 23 quilos d'haixix en un control fronterer contra el crim organitzat itinerant

El doble fons on anava oculta la droga.

El doble fons on anava oculta la droga. Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera dues persones de nacionalitat romanesa que portaven més de 23 kilograms d'haixix en el doble fons d'un vehicle.

Els agents van inspeccionar el vehicle amb guies canins especialistes en la detecció de droga.

Després del marcatge en un punt del vehicle van localitzar l'amagatall.

Un imant obria un dispositiu que aixecava una tapa en una zona on anava oculta la droga.

Van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els detinguts van ser enxampats en un dispositiu mòbil. Es tracta d'un operatiu contra el crim organitzat itinerant que creua la zona de la frontera.

El control mòbil estava situat als voltants del peatge de l'AP-7, en sentit França. Allà els agents van donar l'alto a un vehicle amb matrícula espanyola.

Els dos ocupats del vehicle van posar-se nerviosos en ser identificats i van aixecar les sospistes dels agents.

Es va procedir a inspeccionar el cotxe amb l'ajuda de la unitat canina. A banda de l'actitud nerviosa dels ocupants, se sentia una olor forta a la part posterior del cotxe.

Els gossos van fer un marcatge positiu . Els agents van detectar la peça d'imant que desplaçava un dispositiu que permetia obrir el terra dels seients del darrere.

En aquest buit es van localitzar sis paquets perfectament precintats

En el narcotest van donar com a resultat positiu en haixix i que després del seu pesatge van llançar un pes aproximat de 23 kg. i 645 grams.

Per tot això els dos ocupants van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, sent posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Aquest dispositiu s'enquadra en el pla de lluita contra els grups organitzats itinerants, establerts o de pas per la zona fronterera de la Jonquera, mitjançant l'execució de punts de control dinàmics de característiques temporals, aleatoris i selectius, executat entre altres unitats, per la UED de la Policia Nacional de la Jonquera.