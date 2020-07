Rescat d'una nena de 15 anys que cau a les gorgues d'Albanyà i no sabia nedar

Els Bombers van rescatar diumenge a la tarda una banyista, una menor de 15 anys, del riu Muga, a les gorgues d'Albanyà.

La nena, que patia hipotèrmia, va ser traslladada en ambulància a l'hospital.

El rescat es va portar a terme pels volts de les tres de la tarda en un punt de les gorgues, al riu Muga.

Segona ha explicat l'alcalde, Joan Fàbregas, era una de les dues filles d'un matrimoni hongarès.

Quan es trobaven a l'altura del mas Farrés, van decidir baixar cap al riu. "És de mal baixar, va patinar i va caure dins el gorg però no sabia nedar", ha relatat l'alcalde.

La germana es va posar a cridar. "Dos nois que hi havia a la zona es van tirar a l'aigua i la van treure, mentre la resta de persones que hi havia a dalt van activr el 112".

Segons Fàbregas, la noia estava inconscient i no respirava, "i un dels nois que tenia coneixements va practicar-li la reanimació fins que es va refer". L'alcalde admet que van patir perquè "es pensaven que s'hi quedava".

Al lloc s'hi van desplaçar unitats de Bombers, del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i submarinistes. En arribar al lloc, segons Bombers, la jove tenia mig cos fora de l'aigua.

Va caldre fer maniobres amb una grua i posteriorment evacuar-la en helicòpter fins al punt on podia arribar l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Van treure la noia agafada per un bomber amb una corda amb l'helicòpter fins a l'ambulància.

La jove patia hipotèrmia i va ser traslladada a l'hospital.

L'alcalde ha posat de manifest que el fet que aquest any no hi hagi vehicles estacionats a les psites forestals va facilitar molt la feina als equips d'emergència que potser haguessin tingut dificultats per arribar-hi.