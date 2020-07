Figueres posarà a disposició de Salut uns vint treballadors per fer tasques de rastreig

L'Ajuntament de Figueres posa a disposició de Salut una vintena de treballadors municipals per fer tasques de suport en el rastreig de possibles rebrots de covid-19. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha remarcat que "a dia d'avui no n'hi ha cap" a la ciutat però exposa que el consistori busca "anticipar-se" i tenir a punt el protocol d'actuació en cas que augmentessin els contagis. "Som una ciutat que no ha tingut una especial incidència de covid-19 i volem que continuï així, creiem que hem de destinar més esforços a anticipar-nos per poder controlar qualsevol situació", ha apuntat Lladó. A banda d'aquesta mesura, l'ajuntament també engega una campanya de conscienciació amb díptics i tòtems informatius per recordar les mesures de seguretat.

"Davant la situació que es viu a molts llocs de Catalunya, des de l'ajuntament creiem que ens hem d'anticipar per gestionar bé la situació", ha afirmat l'alcaldessa de Figueres que ha desgranat un seguit de mesures que han adoptat per, per una banda, evitar que la població "abaixi la guàrdia" en les mesures de protecció per evitar contagies i, per l'altra, actuar amb eficàcia i agilitat en cas que es detecti un rebrot.

La campanya de prevenció consisteix a enviar díptics informatius als veïns i instal·lar sis tòtems a les zones més concorregudes de la ciutat per recordar que l'ús de la mascareta és obligatori, que cal mantenir la distància social i que una bona higiene de mans és imprescindible.

A més, també posen a disposició del Departament de Salut una vintena de treballadors municipals per fer tasques de suport en el rastreig en cas que es detecti un rebrot. "A dia d'avui no n'hi ha cap, però volem tenir el servei disponible per poder actuar si se'n produís algun", ha explicat Lladó. L'alcaldessa ha afegit que l'ajuntament "vol ser una eina" per al Departament de Salut per vetllar per tenir "una ciutat segura".

"Fins ara ho estem fent bé, però cal que no abaixem la guàrdia, ens hi juguem massa", ha conclòs Lladó.