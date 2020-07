La Guàrdia Urbana de Figueres inspecciona bars conflictius

La Guàrdia Urbana de Figueresh a inspeccionat diversos bars de la zona del barri del Poblenou de la ciutat. En total s'han controlat 7 locals per tal de comprovar que els establiments complien amb l'horari d'obertura permès i per altra banda, que es respectés el descans dels veïns. D'entre tots els locals sancionats, no s'ha interposat cap sanció per incompliment de les ordenances, segons han confirmat fonts municipals.

Alguns dels locals havien generat queixes de veïns els mesos anteriors. També s'han fet inspeccions amb unitats de paisà a la zona per detectar si hi havia conductes incíviques.