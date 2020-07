Cinc pobles de l'Alt Empordà reclamen l'obertura del camí de Requesens

Cinc ajuntaments de l'Alt Empordà s'uneixen per reclamar la reobertura dels camins veïnals que comuniquen amb la muntanya de Requesens, tancats per la propietat el passat mes de març durant l'estat d'alarma. Alcaldes i representants polítics de la Jonquera, Cantallops, Sant Climent Sescebes, Espolla i Mollet de Peralada així ho han acordat en una reunió conjunta. Confien que la propietat recapaciti i reobri els vials.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha explicat que durant la trobada, celebrada aquest dilluns, els cinc municipis amb vinculació amb Requesens, al terme jonquerenc, van coincidir en el fet que els camins han de permetre el pas de persones i vehicles. És per això que van acordar sol·licitar una reunió amb la propietat.

Els camins que comuniquen aquests pobles amb Requesens, al Paratge Natural de l'Albera, van aparèixer tancats amb arbres tombats i cadenats a les tanques que impedeixen el pas de bestiar durant l'estat d'alarma. Però els camins, un cop aixecat l'estat d'alarma, segueixen bloquejats, tal com va denunciar Salvem l'Empordà i el Centre Excursionista Empordanès fa dues setmanes.



Dret de pas públic

Els alcaldes tenen clar que és un pas públic i que «en cap cas» es pot tancar, tal com defensa el batlle de Cantallops, Joan Sabartés. «No són camins de fa dos dies», afegeix Sabartés. A més, l'atractiu de la muntanya de Requesens és un reclam per a la zona. Així ho ha constatat l'alcaldessa de Sant Climent Sescebes, Olga Carbonell, que considera que és una qüestió «global» que sobrepassa els termes municipals i afecta tot l'entorn. Els cinc municipis tenen amb Requesens vincles socials i històrics i alguns encara hi celebren processons anualment.