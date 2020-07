Figueres incorpora quatre persones al grup d'inserció de Treball als Barris

Figueres ha incorporat quatre persones per a la realització de tasques de neteja i condicionament d'espais públics al barri de la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres. La iniciativa s'emmarca en el projecte de Treball als Barris amb l'objectiu de dotar d'experiència laboral persones en atur i que no cobren cap prestació. El programa contempla la realització de tutories de seguiment on es treballa la reincorporació al mercat laboral ordinari, un cop finalitzat el contracte de sis mesos amb l'Ajuntament. Les persones contractades resideixen als barris on fan les tasques.