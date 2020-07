L'accés a la platja de Garbet, limitat a cotxes de menys d'1,8 metres d'altura

Els vehicles de més d'1,8 metres d'altura ja no poden accedir a la platja de Garbet, a Colera. La zona és freqüentada per caravanes i furgonetes que hi fan acampada lliure i l'Ajuntament ja havia instal·lat anteriorment un gàlib que restringia a 2,10 metres l'altura dels vehicles. Ara, però, la mesura s'ha endurit i de retruc també en resulten afectats indirectament els vehicles familiars més voluminosos i alts que superin els 1,8 metres.

L'Ajuntament fins i tot havia col·locat anteriorment roques de grans dimensions a tocar de la desembocadura de la riera, un dels punts on furgonetes i caravanes pernocten. D'altres usuaris també opten per acampar a l'aparcament de la platja, on a partir de les set de la tarda ja no hi ha vigilància. Tot i les restriccions, hi ha qui aconsegueix esquivar-les igualment. A la zona, a més, s'hi sol acumular un important volum de brossa, tal com va refermar un equip de la brigada municipal que dilluns hi treballava.

Un problema que cueja

L'alcalde, Lluís Bosch, recorda que el problema de l'acampada lliure ve de lluny. «Ha passat sempre, però aquest no és més que altres anys», diu, i assegura que les furgonetes «són benvingudes» si són «netes». A més, Bosch diu que «es treballa per rectificar les altures». «La setmana passada potser sí que les furgonetes no hi podien passar, però s'està treballant en el condicionament perquè hi puguin accedir», assegura Bosch. Tot i això, aquest dilluns, el gàlib seguia sense haver-se modificat.

La problemàtica ara rau en el fet que usuaris amb vehicles alts que només vulguin accedir a l'aparcament de pagament per banyar-se a la platja es troben que la limitació ha canviat i molts no poden passar.

La platja de Garbet apareix en fòrums de viatgers amb furgoneta o autocaravana i en diversos portals es donen indicacions sobre com arribar-hi.