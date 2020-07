L'Escala crea un camp de boies per protegir la praderia de posidònia

L'Ajuntament de l'Escala crearà un camp de boies per protegir la praderia de posidònia entre la zona del Cargol i la Mar d'en Manassa. En total, s'instal·laran disset boies per tal d'evitar que les embarcacions que fondegen habitualment en aquesta zona a l'estiu llencin l'ancora i malmetin la praderia de posidònia. Aquesta boies queden fixades al terreny amb un sistema de claus ecològic que no afecta a la posidònia.

Les boies seran de color blau per tal que tinguin un menor impacte visual i a cadascuna d'elles hi haurà una senyalització advertint de la regulació del fondeig, la prohibició d'utilitzar l'àncora en aquesta zona i que només poden fer ús d'aquest camp de boies embarcacions de fins a vuit metres d'eslora.

Aquest és un projecte que ha impulsat l'àrea de Medi Ambient i que compta amb una subvenció de la Diputació de Girona.

"Esperem que la gent segueixi les indicacions i que tots plegats ens conscienciem de la importància de conservar els nostres espais i d'aportar-hi la nostra ajuda", remarca el regidor de Medi Ambient, Josep Bofill. Està previst que a principis de la setmana vinent es pugui començar a fer ús d'aquest camp de boies.

Paral·lelament, l'àrea de Medi Ambient ha iniciat una campanya per conscienciar els usuaris d'embarcacions de la importància de la posidònia. En aquest s'entit, s'ha editat un tríptic informatiu que es distribuirà a través del Club Nàutic i de les empreses que es dediquen al lloguer d'embarcacions.