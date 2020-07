El govern català, «preocupat» per l'evolució del coronavirus a l'Alt Empordà

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha admès que al Govern li "preocupa" l'evolució del coronavirus a l'Alt Empordà. "Hi ha alguna dada que ens preocupa i s'està analitzant", ha dit Budó. A la comarca, s'ha registrat un repunt de casos i de fet, la Fundació Salut Empordà –que gestiona l'hospital de Figueres- ha tornat a restringir les visites de familiars. La consellera ha recordat que els brots de la covid-19 "hi són i són presents", no només al Segrià i a l'Hospitalet, sinó també a Barcelona ciutat i en d'altres zones de Catalunya. Budó però, no ha volgut avançar quines mesures s'adoptaran per frenar aquest nou avenç de la pandèmia i s'ha remès a esperar fins després de la reunió del Procicat.

La consellera de la Presidència ha admès que "òbviament" l'enduriment de les mesures "òbviament" es troba damunt la taula. Budó ha explicat que, precisament, fer passos enrere permetrà "poder aturar la propagació del virus i els brots que apareixen", perquè –ha volgut recordar- el SARS-CoV-2 "està present entre nosaltres i no ha marxat".

Sobre la situació a comarques gironines, la consellera de la Presidència ha explicat que a la demarcació hi ha "alguna dada que ens preocupa". No n'ha volgut concretar massa res, tan sols que s'analitza l'evolució a l'Alt Empordà, i s'ha remès a esperar fins després de la reunió del Procicat, "que és el comandament on es prenen les decisions i s'analitza la informació" al voltant de la pandèmia a Catalunya.

La consellera ha reiterat que cal analitzar amb els diferents Departaments les properes mesures a emprendre per contenir el virus. "Però el que sí que puc dir és que el Govern basarà les decisions en funció dels criteris que marquin les autoritats sanitàries amb l'anàlisi de les dades epidemiològiques", ha reiterat. "Estem acabant d'analitzar les dades per veure quina és la fotografia al país a dia d'avui, pel que fa a brots i presència del virus en les diferents regions, i a partir d'aquí prendre decisions", ha conclòs.