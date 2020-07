Figueres identifica 60 cotxes abandonats al carrer i dona un mes per retirar-los

La Guàrdia Urbana de Figueres ha començat a identificar els vehicles abandonats a la via pública i ja n'acumula seixanta. Es tracta de vehicles que fa temps que estan abandonats i no es mouen del mateix lloc. Se'ls identifica amb un adhesiu i es notifica que tenen un mes per retirar-lo. Si no es mouen durant aquest període de temps, els Serveis Municipals els retiren i els traslladen al dipòsit municipal. A Roses, la Policia Local ja va començar a fer-ho a principis d'any i n'han pogut retirar 37 des d'aleshores.

Figueres continuarà amb la identificació dels vehicles durant les properes dues setmanes. En el cas de Roses, la detecció i retirada de vehicles abandonats al carrer de la població, es fa possible gràcies a les inspeccions periòdiques que la Policia Local realitza, que també actua a requeriment dels veïns. En cas de no ser reclamat, se'l declara com a residu i es desballesta posteriorment.