Quatre brots a l'Alt Empordà disparen els positius a la regió sanitària de Girona

L'Alt Empordà ha multiplicat per onze els positius per coronavirus en només set dies. Feia setmanes que pràcticament no es diagnosticaven nous casos amb proves PCR a la comarca, una tendència que la setmana passada es va capgirar completament amb el diagnòstic de 57 nous casos, dels quals 39 es van detectar a Figueres. També ha anat a l'alça la detecció de casos a Vilafant, que va passar de no tenir-ne cap a confirmar vuit nous positius. De fet, segons ha pogut saber Diari de Girona, la comarca té quatre brots actius amb un total de setze afectats, segons consta al Departament de Salut. A més, durant la mateixa setmana, al Gironès s'ha passat de sis positius a 27.

Tot i que hi ha hagut un increment de contagis arreu de la Regió Sanitària de Girona durant l'última setmana, els municipis on s'han xifrat repunts més elevats són Figueres i Girona. En el cas de la capital del Gironès els contagis s'han multiplicat per quatre, passant en una setmana de 4 a 18 contagis.

En canvi, Olot es manté estable amb 13 nous positius, una xifra exacta a la de la setmana anterior, i la comarca de la Garrotxa fa un mes que no arriba als vint contagis per setmana.

Lloret de Mar també és un dels municipis que ha tingut repunts durant l'última setmana amb deu nous casos. Feia un mes que no es diagnosticaven més de cinc casos per setmana.

En aquest context de repunts diaris que viu la Regió Sanitària de Girona, l'últim balanç de Salut va notificar ahir 48 nous positius, dos més que el dia anterior. Des de dilluns ja s'han diagnosticat 133 contagis, que són quatre vegades més dels notificats els mateixos dies de la setmana anterior.

Des de l'inici de la pandèmia s'han notificat un total de 7.418 casos de covid-19 a Girona, i pel que fa a les defuncions, es mantenen en 819 per onzè dia consecutiu.

Millorar el sistema de rastreig

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va indicar ahir a aquest diari que la situació sanitària a la regió és «la que esperàvem» en aquestes dates, i va qualificar de «petits» els brots que van apareixent. Segons Vilaplana, l'augment de casos que s'ha generalitzat a tot Catalunya té el seu origen a la setmana de Sant Joan, per l'esperat relaxament de les mesures de control arran de les celebracions a tot el territori. Tot i això, remarca que tot i i que ja s'esperaven un repunt, «ens preocupa constatar que el sistema de rastreig no està funcionant com caldria», va subratllar.

Segons el president, els brots que té Girona per ara són petits, però «ens preocupa que d'aquí a uns dies vagin a més si no hi ha un control adequat dels contactes quan els brots siguin més grans», sosté. Vilaplana indica que és molt important frenar «immediatament» la transmissió del virus, ja que els contactes multipliquen diàriament la seva expansió i és molt fàcil que es descontroli. «S'ha de fer un control exhaustiu dels casos petits, i per això necessitem metges, infermers i rastrejadors que controlin cada cas, i ara per ara falten mans per controlar tots aquests brots a tot Catalunya, tant els grossos com els petits fins que no arribi una vacuna», puntualitza.

Vilaplana matisa que per ara Girona no és motiu de preocupació, i que els hospitals no estan congestionats, fet que demostra que les xifres es mantenen estables. De fet, segons les últimes dades de Salut d'ahir, hi ha un total de setze persones ingressades als hospitals gironins, i tres d'aquestes es troben en estat greu.

En tot cas, el president remarca que «no ens podem despistar», i que els pròxims dies seran clau per assolir el control dels nous casos.