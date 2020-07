UGT reclama a l'Ajuntament de Roses que mantingui el teletreball parcial

El sindicat UGT demana a l'Ajuntament de Roses que els seus treballadors puguin seguir fent teletreball i combinar-lo amb la feina presencial. Concretament la proposta passa per assistir al lloc de feina tres dies a la setmana i els dos restants treballar des de casa. Ahir l'Ajuntament va començar a aplicar el pla de reincorporació presencial, que contempla el retorn al lloc de feina de tots els treballadors que seguien fent teletreball fins a l'actualitat.

El pla, però, inclou flexibilitat i excepcions per als treballadors amb fills menors de 14 anys o persones a càrrec, que podran sol·licitar el règim de teletreball parcial. També es contempla aquesta possibilitat per a col·lectius de risc, que podran treballar tres dies presencials i dos des de casa.

El sindicat vol que aquesta opció es faci extensible a tota la plantilla municipal. «Des de la UGT ens preocupa que hi pugui haver un positiu i que, per contacte estret, gran quantitat de treballadors i treballadores hagin de ser confinats», diu el sindicat en un comunicat.

La UGT recalca que «no pretén» que tota la plantilla segueixi teletreballant però aposta per una forma combinada per aquells edificis municipals en què hi ha una major concentració de personal.

Des del sindicat consideren que el retorn a treball presencial de la plantilla municipal de Roses contradiu l'acord entre els representants sindicals i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

El pla de reincorporació de l'Ajuntament inclou que la reincorporació laboral s'haurà d'adaptar a l'evolució de la pandèmia i al que dictin les autoritats sanitàries.