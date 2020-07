Concentració a la Rambla de Figueres contra els Reis

La Rambla de Figueres es va convertir ahir en l'escenari d'una concentració contra la monarquia, convocada arran de la visita dels Reis anunciada inicialment per divendres a Figueres, i recolzada per entitats i partits d'arrel republicana, com la CUP i ERC. Hi van intervenir l'exregidor de la CUP i professor Toni Garcia, el polític Álbano Dante Fachín i l'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch.

La convocatòria es va fer sota el lema «A l'Empordà no tenim Reis» i malgrat que Felip VI i Letizia no visiten Figueres, l'acte es va mantenir. Es preveia que els monarques assistissin al Museu Dalí, però la Fundació no tenia una comunicació oficial. Finalment, la Casa Reial va anunciar que els Reis no vindrien a Catalunya en el seu tour per Espanya.