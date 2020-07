Descobertes més de 5.700 plantes de marihuana en uns horts de Pont de Molins

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de 5.752 plantes de marihuana en uns horts de Pont de Molins. Van enxampar dues persones, dos veïns de Figueres de 26 i 27 anys, mentre una tercera persona va aconseguir fugir. Les detencions es van produir dilluns. Els dos homes, de nacionalitats espanyola i marroquina, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Els fets van ocórrer el mateix 13 de juny a la població de Pont de Molins, on una patrulla de paisà estava fent un control preventiu de salut pública per tal de localitzar possibles plantacions de marihuana. Segons han informat els Mossos, cap a les dues del migdia els agents van anar cap a uns horts i van observar tres persones al costat de dues grans plantacions de marihuana. En identificar-se com a policies van aconseguir aturar dos d'aquests homes, mentre que el tercer va fugir corrents.

En total es van intervenir 5.752 plantes repartides en dues plantacions i van constatar que es tractava d'un cultiu a ple rendiment.



Arma de foc

A més, els mossos també van decomissar una arma de foc i diversa munició, que es trobava dins d'una bandolera penjada d'un arbre dins de la plantació, fet pel qual també es van instruir diligències per tinença il·lícita d'arma de foc. La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas. Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van passar ahir, dia 15 de juliol, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells, mentre que per a l'altre va decretar llibertat amb càrrecs.