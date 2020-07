Figueres aplica mesures extraordinàries per contenir els contagis de Covid-19

L'Ajuntament de Figueres aplicarà a partir de demà mesures extraordinàries per contenir els contagis de coronavirus a la ciutat. Hi ha 60 casos comptabilitzats només a la capital altempordanesa i 65 repartits en tota l'Àrea Bàsica de Salut, que també comprèn Vilafant, Vilasacra, Riumors, Fortià i el Far de l'Empordà. Les dades preocupen l'equip de govern i els responsables sanitaris i per això, l'alcaldessa Agnès Lladó ha anunciat el reforç de les mesures de seguretat a Figueres, entre les quals hi ha la suspensió del Sant Jordi d'estiu del 23 de juliol i el tancament de parcs i jardins públics.

L'Ajuntament també potenciarà la campanya de conscienciació ciutadana; la presència policial als carrers per controlar les concentracions de gent; un control estricte als locals d'oci nocturn; reducció de l'aforament dels autobusos urbans i tancament de les fonts municipals. Així mateix, també s'augmenta el control a les terrasses per tal que compleixin les distàncies de seguretat i la utilització de mascaretes. L'alcaldessa ha recordat que són obligatòries i que només es poden retirar en el moment de beure o menjar. El consistori també posarà especial atenció en els espais públics, on s'incrementarà la desinfecció i destinarà més dispositius policials per controlar l'aforament i el compliment de les mesures als mercats municipals.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha atribuït els rebrots a una relaxació dels joves. La mitjana d'edat dels contagis diu que ha baixat i que el focus se situa en relacions laborals i familiars. A més, Lladó ha alertat que un gruix important de la població és asimptomàtica, la qual cosa agreuja encara més les possibilitats de contagi. És per això que la Guàrdia Urbana començarà a sancionar a qui no faci ús de la mascareta.

Lladó s'ha adreçat especialment també a la població jove, ja que la mitjana d'edat d'afectació és mes baixa que el mes de març: "faig una crida al col·lectiu jove perquè es posin la mascareta i perquè siguin responsables".

Per la seva banda, el gerent de l'Hospital de Figueres, Martí Masferrer, ha explicat que al centre hospitalari hi ha quatre persones ingressades per coronavirus. Ara per ara funciona "amb prudència" i encara queden espais lliures per ingressos. El centre està realitzant entre 50 i 70 proves PCR al dia. El gerent ha afegit que des de l'1 de juliol s'ha atès un total de 33 casos dels quals 10 s'han hospitalitzat.