El Govern es planteja endurir les mesures a l'Alt Empordà

Els brots de coronavirus a l'Alt Empordà que en una setmana han disparat els contagis a la comarca fan replantejar al Govern la possibilitat d'endurir les mesures per frenar els positius. La comarca va confirmar 57 positius amb proves PCR la setmana passada, multiplicant per onze la xifra de contagis que havia comptabilitzat la setmana anterior. Només a Figueres es van confirmar 39 dels positius registrats entre el 6 i el 12 de juliol.

El Departament de Salut va confirmar el dimecres d'aquesta setmana a aquest diari que la comarca té quatre brots actius amb 16 contagiats, un fet que «preocupa» al Govern, segons va admetre ahir la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que va assenyalar que fer passos enrere permetrà «poder aturar la propagació del virus i els brots que apareixen». En canvi, no va concretar quines serien les noves normes a seguir, i va concloure que «estem acabant d'analitzar les dades per veure quina és la fotografia d'ara, pel que fa a brots i presència del virus en les diferents regions, i a partir d'aquí prendre decisions».

De moment, els contagis van a l'alça. A Figueres, un treballador de la societat de capital mixt Fisersa-Ecoserveis, participada per l'Ajuntament, va donar positiu ahir en covid-19. L'empresa que s'encarrega de la neteja viària de la ciutat i la recollida de les escombraries va començar a aplicar ahir els protocols de seguretat en conèixer el cas del treballador contagiat i es faran proves PCR a tota la plantilla, segons van detallar fonts municipals. El treballador que ha donat positiu en les proves diagnòstiques treballa en el torn nocturn en equips de dues persones, tal com van confirmar aquestes mateixes fonts, per la qual cosa el seu company de torn està fent quarantena a l'espera del resultat de les proves PCR que es faran a tota la plantilla. La resta de treballadors no han estat aïllats, ja que no haurien estat en contacte amb l'operari afectat. Tot i això, se'ls faran les proves per prevenció. Es tractaria, de moment, d'un únic cas i es descarta que hi hagi cap brot.

D'altra banda, fa uns dies la Fundació Salut Empordà –que gestiona l'hospital de Figueres- va comunicar que tornava a restringir les visites de familiars.



Contagis en un gimnàs a Ripoll

Ripoll va activar ahir el protocol de rastreig de la covid-19 per dos possibles positius a un gimnàs de la ciutat. Un dels casos ha estat confirmat amb una prova PCR i l'altre està pendent de saber els resultats. Els afectats són dos monitors d'un gimnàs que ahir va anunciar que tancaria durant dues setmanes per prevenció. Aquesta informació es va fer pública ahir arran de la filtració a les xarxes socials d'un àudio on l'alcalde de la ciutat, Jordi Munell, explicava la situació als portaveus municipals. En la gravació, Munell explica que caldrà contactar amb els familiars i amics dels usuaris i que això pot suposar una «xarxa d'un centenar de persones». Es tracta d'una gravació que tenia caràcter confidencial, motiu pel qual Munell va lamentar que s'hagués filtrat, ja que entén que no és moment de generar «alarma social» però sí «d'extremar les normes de prudència per evitar nous rebrots i confinament».

A més, l'hospital de Campdevànol ahir va confirmar un nou positiu de coronavirus després de dues setmanes, tot i que no va requerir ingrés. El centre ha realitzat 130 proves des de l'inici de la pandèmia.