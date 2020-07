L'Obra Social la Caixa dona 6.000 euros per adequar pisos socials a Roses

L'Ajuntament de Roses ha acceptat una donació de 6.000 euros de l'Obra Social la Caixa per a l'equipació de dos pisos d'ús social. Aquesta dotació es destinarà a sufragar part de les despeses de mobiliari i equipació dels dos pisos de què disposa el consistori per atendre necessitats socials temporals al municipi.

Roses compta en el moment actual amb dos habitatges adquirits per l'ajuntament per respondre necessitats de tipus social al municipi: un per a estàncies de curta durada destinat a la inclusió social de famílies en situació d'emergència i un altre per a dones víctimes d'episodis de violència masclista. L'aportació de la Caixa es destinarà al pagament de part del mobiliari.